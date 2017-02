'Turbines verder weg van huizen'

Een van de Zuidlandse boeren heeft bevestigd dat er vanuit het provinciehuis bezoek is geweest en is gesproken over de nieuwe plek, in de omgeving van de Langeweg, Dwarsweg en Schoutseweg in de polder van het dorp. Daar zijn al nieuwe kabels naartoe gelegd en een tijd geleden is ook alle apparatuur in een elektriciteitshuisje vernieuwd.



Wethouder Christel Mourik (VVD) van de gemeente Nissewaard zegt dat de polderplek wat haar betreft absoluut niet aan de orde is. ,,Wij hebben de plekken op het eiland aangegeven waar de turbines van ons mogen komen. De polder behoort daar niet toe'', zegt ze stellig.