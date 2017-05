Twee lieveheersbeestjes voor omgekomen Bram en Lucia Lampers

,,Hier, op deze lege plek, stond vijftig jaar lang Gruttostraat 14. Hier woonden, eveneens vijftig jaar, Bram en Lucia Lampers. Hier voedden zij zeven kinderen op: drie jongens en vier meisjes.''



Aan het woord is Rianne, een van die kinderen. Ze staat op de lege plek, waar haar broer Lino de schildersezel van hun moeder heeft neergezet. Daarop hangen foto's van hun ouders.

Herdenkingsdienst

De kinderen wilden graag een herdenkingsdienst houden voor hun ouders, die in de nacht van 19 op 20 mei 2016 stierven. Voor andere brandstichtingen bij familieleden en bekenden is een verdachte opgepakt, maar er is onvoldoende bewijs om hem aan deze fatale brand te kunnen linken. Inmiddels is 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.



Dochter Margaret vraagt in haar speech iedereen dan ook om nogmaals terug te denken aan de dagen voor de brand. ,,Heb je iemand zien posten? Liep er iemand door de buurt die je nog nooit gezien had?''

Volledig scherm Margaret (l) en Rianne Lampers. © Jan de Groen

Uitgestoken hand

Ze vertelt dat haar moeder achter de vitrage bij de voordeur de tekst 'Laat het licht stralen' had opgehangen, met daarbij een uitgestoken hand. ,,De dader had ervoor kunnen kiezen om die hand aan te pakken en zijn haat te laten varen'', zegt ze.



Toch kiest Margaret ervoor om woede, haat en wrok geen plaats te geven in haar leven. Dat gunt ze de dader, maar vooral haarzelf niet. Ze wil de boodschap van haar moeder doorgeven: ,,Klaarstaan voor anderen, ons bewust zijn van onze omgeving, een knuffel of schouder bieden om op uit te huilen. Dan kunnen we de hele wereld aan.''

Na de speeches klinkt 'Wish you were here' van Pink Floyd'. Zoons Lino en Rob plaatsen twee tegels in de stoep. Er staan lieveheersbeestjes op, het symbool van zinloos geweld. Tientallen familieleden, buren en Hellevoeters leggen er vervolgens een bloem bij.

Afsluiting