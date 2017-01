Vader (41) en dochter (10) zwaargewond bij aanrijding in Vierpolders

Vandaal leegt flessen in schappen supermarkt in Hellevoetsluis

27 januari Een jongen heeft vanmiddag twee flessen limonade leeggegoten in de schappen van de Plus Trommel-supermarkt in Hellevoetsluis. Bedrijfsleider Leon de la Croix is verbijsterd. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt.'' Hij heeft de beelden direct op internet gezet en dat had meteen effect: de jongen meldde zich en is door de politie aangehouden.