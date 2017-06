Vader redt kinderen uit brandend huis in Ouddorp

UPDATE AD-lezer vindt vermiste honden Hellevoetse terug

19 juni De Hellevoetse Diana Abramsz heeft haar twee vermiste honden terug. Een jongen las zojuist het AD-bericht over de vermissing en belde Abramsz dat hij de honden had gezien. ,,Hij beschreef waar hij ze had zien lopen'', vertelt Abramsz snikkend. ,,Het bleek de plek te zijn waar ik ze was kwijt geraakt. Ik ben er heen gegaan en daar waren ze inderdaad.''