Vader verdachte dubbele moord Hellevoetsluis: 'Zoon wilde ruzie sussen'

Alleen

Volgens zijn vader sloeg K. alleen op de vlucht en nam hij niet de schutter mee. ,,Een man is nog wel voor zijn auto gesprongen omdat hij mee wilde, maar dat is niet gelukt. Mijn zoon kwam alleen en ging alleen.''



De familie van de twee slachtoffers stelt dat K. niet de schutter is. Dat is een andere bekende, die nog altijd voortvluchtig is. Maar de verdachte die vastzit, zou wel eerder op de middag zijn gezien rond de woning aan de Branding waar de familie gezamenlijk kerst vierde. De nabestaanden begrijpen niet waarom K. wegvluchtte als hij niets met de schietpartij te maken had.



Represailles

Volgens zijn vader meldde de Hellevoeter zich niet, omdat hij bang was voor represailles als hij met de politie zou spreken. Dat hij ook de kogel zou krijgen. De avond voor de dubbele moord zouden er in de uitgaansstraat bedreigingen zijn geuit tegen de schutter, zo zegt de vader van K. ,,Maar niet door de slachtoffers. Dat maakt het allemaal nog erger dan het al is.''



De vader van K. merkte de afgelopen dagen dat er volop werd gesproken over zijn zoon in Hellevoetsluis. ,,Maar iedereen die hem kent, weet dat hij nooit bij zoiets betrokken zou zijn. Hij heeft niets met wapens, niet met messen en al helemaal niet met vuurwapens. Hij kende deze jongens al heel lang en probeerde hen op het rechte pad te houden.''



De vader van K. verwacht dat hij lange tijd vast zal zitten. ,,Zeker tot de andere verdachten zijn gepakt.'' De politie is nog op zoek naar zeker twee mannen, onder wie de schutter.