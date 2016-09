Veel vragen bij 'zielig' Hellevoets gezinnetje

Wat was het meelij groot, vorig jaar december. Het gezin Van der Meulen kwam op straat te staan, drie dagen voor Kerstmis. Extra schrijnend was het dat de moeder, lijdend aan kanker, vlak daarvoor al in een hospice was opgenomen. Nederlanders kwamen massaal in actie. Stichting Roparun stelde een vakantiehuisje in Simonshaven beschikbaar waar in het gezin de kerstdagen kon doorbrengen.



Ook Elvira Willemstein uit Zwijndrecht was geroerd. Zij bood de Hellevoeters haar leegstaande woning in Capelle aan den IJssel aan. Daar mochten ze tijdelijk komen wonen, gratis. Vader Ed van der Meulen was maar wat blij en trok met zijn zoon en dochters in het huis. Hij bood aan te klussen in ruil voor onderdak. Prima, vond Willemstein.



Klussen

De twee legden contractueel niets vast, maar het kwam er volgens Van der Meulen op neer dat hij klussen zou doen voor onderdak. Simpele taken als tuinieren en witten. ,,Ik vond het lullig om er zomaar te komen wonen'', zegt hij. Willemstein vond het goed. ,,Mijn huis stond niet meer leeg, ze wilden klussen én ik had ze geholpen.''



Maar de stemming sloeg snel om. Het contact tussen het gezin en Willemstein verwaterde. Laatstgenoemde zegt tot drie keer toe in Zwijndrecht verf te hebben klaargezet, maar niemand die het kwam halen. Ook het onkruid groeide skyhigh. Telefoontjes werden niet opgenomen, afspraken stelselmatig genegeerd, vertelt ze.



En dus appte Willemstein de familie halverwege juni het pand te verlaten. Antwoord bleef uit, zegt ze. Een maand later probeerde ze het nog eens, via een aangetekende brief, maar actie bleef uit.



Maat is vol

Nu is de maat vol en schakelt ze een advocaat in. ,,Ik blijf niet voor eeuwig de barmhartige Samaritaan spelen. Ik stak mijn nek uit, maar moet nu kosten maken om ze eruit te zetten. Stank voor dank.'' Van der Meulen zou ook het liefst weggaan. ,,Dit is een krot, het water komt door het dak. Maar laat me eerst weer wat vet op de botten krijgen.''



Het probleem is volgens hem dat hij daar nu pas mee kan beginnen. ,,Maanden was ik nergens ingeschreven. Dit huis telt niet als woonadres, ik huur officieel niet. Inmiddels heeft de gemeente dat geaccepteerd en ben ik Capellenaar. Ondertussen kreeg ik geen uitkering of toeslagen. Ik ben enorm dankbaar, maar misschien had ik toch beter bij het Leger des Heils kunnen zitten.''