Verbijstering over bizar ongeluk met molenwiek

,,Wij zijn buitengewoon verdrietig", zegt voorzitter Henk Fledderus van de stichting die de molens beheert en exploiteert. ,,We vinden het afgrijselijk voor deze jongen, de molenaar, omstanders en hulpverleners."



De Zuidlandse korenmolen De Arend is nog elke zaterdag in bedrijf. In het kader van Open Monumentendag gaf de molenaar dit weekend uitleg over de werking. De jongen kwam samen met een volwassene op bezoek.



Waarom en hoe hij binnen bereik van de twee wieken kwam, is nog een raadsel. ,,Dat gebied is altijd afgezet, ook afgelopen zaterdag. Niet met een stalen hekwerk, maar wel met een lijn met vlaggetjes", zegt Fledderus. ,,Iedereen ziet dat je er niet mag komen, maar als je wilt, kun je er zo langs."



Hoofdwond

Het bewusteloze slachtoffertje is door een hoogwerker van de molen getakeld en per traumahelikopter naar het Erasmus MC overgebracht. Hij zou inmiddels zijn geopereerd aan een ernstige hoofdwond en kunstmatig beademd worden.



,,We hopen zó dat de operatie goed is gegaan en dat hij mag herstellen zonder gevolgen", zegt Fledderus. ,,We willen eerst rust, voor hem. In de tussentijd buigen wij ons met de politie over de waarom-vraag."