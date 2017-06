Verpleeghuis Hellevoetsluis weer in opspraak na mishandeling

Met het slachtoffer gaat het inmiddels iets beter. ,,Die blauwe plekken zijn nu wel iets weggetrokken, maar ze is heel angstig geworden. We laten haar daar niet gerust achter’’, vertelt Melskens.



Ze zit nu tijdelijk in een ander gebouw naast de Grootenhoek, maar ook daar zou het niet ideaal zijn. De familie wil het liefst dat ze naar een andere instelling gaat.



Dat gaat morgen gebeuren, vertelt Gert-Jan Waterink van Careyn, die erg met de zaak in zijn maag zit. ,, We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd, en dat is ook de reden dat we direct na dit ingrijpende incident direct zelf een melding hebben gedaan bij de Inspectie Volksgezondheid (IGZ) De reden is dat we het grondig uitgezocht willen hebben om te kunnen leren en hiermee onze zorg te verbeteren. Er is een onderzoekscommissie samengesteld met onafhankelijke deskundigen die de zaak zullen onderzoeken en met een oordeel komen’’, zegt hij.



Waterink wil, voordat hij met een verdere inhoudelijke reactie komt, de uitkomst van het onderzoek afwachten. ,,We zullen hier uiteraard hier open en transparant over communiceren, ook over onze eventuele tekortkomingen in deze zaak.’’