Verstrikt geraakte meeuw gered dankzij omstanders

Video Afrojack in Spijkenisse: fris, patat en glittertattoos

17 februari Dj Afrojack treedt dit weekeinde voor het eerst sinds vijf jaar op in zijn eigen stad. Niet op een massaal popfestival, nee, het feest barst zondag los in speelparadijs Monkey Town in Spijkenisse. Speciaal voor stichting Muziekids is de dj weer even thuis.