Vierde verdachte dubbele kerstmoord Hellevoetsluis meldt zich

De politie had al snel na het dodelijke schietincident vier verdachten in het vizier. Die werden allemaal internationaal gesignaleerd. Op 30 december gaf de eerste verdachte, een 29-jarige man uit Hellevoetsluis, als eerste gehoor aan de oproep zich te melden. Hij liet zich inrekenen op een politiebureau in Dordrecht. Op 3 januari volgde een 23-jarige plaatsgenoot dat voorbeeld bij de politie in Rotterdam. Een 50-jarige inwoner van Hellevoetsluis werd op 2 januari ingerekend in zijn woning.



De rechter commissaris besloot eerder vandaag dat de 29-jarige en 50-jarige verdachten uit Hellevoetsluis in ieder geval nog twee weken vast blijven zitten. Over de derde verdachte, een 23-jarige man uit Hellevoetsluis, wordt morgen beslist.



De vier zitten vast op verdenking van het medeplegen van de dubbele moord. Politie en justitie willen niet zeggen of één van die drie mannen ook verdacht wordt de schutter te zijn.