Vierpolders in shock na aanrijding vader (41) en dochter (10)

,,Het gaat niet best met me’’, zegt de Vierpoldenaar. ,,Vooral nu ik hoor hoe slecht het met ze gaat, ben ik helemaal in de war.’’ Zijn gedachten zijn continu bij de slachtoffers. Wat er precies gebeurde zondagmiddag, weet hij nog steeds niet. ,,Ineens stonden ze voor me op de weg. Er was geen ontwijken aan. Er was een klap en ik reed zo de sloot in.’’



De 74-jarige bestuurder en zijn vrouw, onderweg naar Brielle, waren net vertrokken van huis. Ongeveer 700 meter verder, op de Middelweg, ging het mis. Het meisje en haar vader, die met een kruiwagen op de weg liepen, werden geraakt. Volgens de eigenaar reed hij toen maar 40 kilometer per uur. ,,Ze liepen daar. Maar of ze nou net van het erf afkwamen of dat ze er al even liepen. Ik weet het niet.’’



De inzittenden van de auto bleven na het ongeluk ongedeerd en wisten op eigen kracht uit de auto te komen. Een omwonende, die naar buiten was gesneld, begon het meisje te reanimeren. De ambulance en politie waren gelukkig binnen enkele minuten ter plekke.



De 74-jarige schilder moest na een bezoekje aan het ziekenhuis mee naar het politiebureau voor verhoor. Contact met de familie van de slachtoffers heeft hij nog niet kunnen krijgen. Vandaag belde hij naar de politie om te vragen hoe het met ze gaat. ,,Toen ik hoorde dat het slecht met ze ging, schrok ik me dood. Het is gewoon één groot drama. Ik kan nu ook niks doen, behalve informeren en afwachten.’’