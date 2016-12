Voorzitter vv Brielle zwaait na zeventien jaar af

Het besef dat hij geen voorzitter meer is, moet nog wel een beetje komen, bekent Van der Ent. Misschien wel omdat de oud-voorzitter niet echt weg is bij de club. Hij blijft actief voor de sponsorcommissie.



Van der Ent begon ooit als voorzitter bij sv Voorne met de bedoeling om dat niet langer dan zes jaar te doen. Het liep echter anders. ,,Want op het moment dat ik voorzitter werd, kregen wij van de gemeente het verzoek of wij wilden fuseren met WRW. Dat hele traject heeft negen jaar geduurd. Dat had ik me nooit gerealiseerd, maar het is het wel waard geweest. We hebben nu een fantastisch complex.''



Discussie

Na de fusie werd Van der Ent gevraagd voorzitter te worden van de nieuwe club. ,,Ook toen zei ik: ik doe dat een jaar of twee. Als de club staat, ga ik wat anders doen. Maar dat werden dus wat meer jaren. Er zijn zoveel onderwerpen die aandacht behoeven, die wilde ik eerst afmaken. Alleen ben ik er nu achtergekomen dat er altijd wat te doen valt.'' Zo is er bijvoorbeeld nog steeds een discussie met de gemeente over de onderhoudskosten van de accommodatie.



Onder leiding van Van der Ent, die in het dagelijks leven een groot verhuisbedrijf runt, groeide vv Brielle de afgelopen jaren uit tot een grote, succesvolle club. Het ledenaantal nam toe tot ruim 1.000 leden, het eerste elftal promoveerde van de derde naar de eerste klasse en financieel heeft de club haar zaakjes aardig op orde.



,,We zijn op dit moment schuldenvrij'', zegt Van der Ent trots. ,,Alleen voor de toekomst maak ik me wel zorgen. De club heeft al te maken gehad met een flinke vermindering van de subsidie, waardoor er extra contributie moest worden gevraagd. Als de club er dan ook niet uitkomt met de gemeente, zal de vereniging flink wat geld moeten reserveren voor het groot onderhoud. Dat heeft een grote invloed op je huishoudboekje.''



Hoogtepunten

Het voorzitterschap van een voetbalclub is geen makkelijke taak, heeft Van der Ent ervaren. Toch heeft hij het altijd met veel plezier gedaan. ,,De hoogtepunten? Dat waren voor mij de avond dat we de fusie voor elkaar kregen en het moment dat de nieuwbouw werd opgeleverd'', zegt hij meteen.



Over de dieptepunten moet de ondernemer heel lang nadenken. ,,Ik heb natuurlijk ook wel eens onenigheid gehad met mensen. Maar die probeerde ik meteen op te lossen en altijd met respect. Ik heb nergens echt spijt van. Ik kijk terug op een mooie tijd, waar ik mijn steentje aan heb bijgedragen.''

De oud-voorzitter benadrukt dat hij het niet alleen heeft gedaan. ,,We hebben een fantastische groep vrijwilligers. Ik mocht alleen het stuur vasthouden en af en toe naar links en rechts sturen.''