Vorst op komst, ijskoorts stijgt bij schaatsclubs

,,Laten we hopen dat het dan ook echt hard gaat vriezen'', zegt Arno Rosendaal van IJsclub Oudenhoorn. In het dorp wordt met extra spanning naar winterweer uitgekeken. ,,We hebben nog nooit op onze vernieuwde ijsbaan kunnen schaatsen'', aldus Rosendaal. Vorig jaar zakte het kwik tot grote frustratie van de Oudenhoornaars net niet genoeg om de eerste slagen te kunnen maken op de ijsbaan. Die werd in de zomer van 2015 door de dorpelingen opgeknapt.



En tot nu toe heeft de winter er ook niet veel van gebakken. ,,Het vriest soms wel, maar telkens in combinatie met neerslag. Dat veroorzaakt prutijs en dat is jammer.'' Aan de club ligt het niet, zegt de schaatsliefhebber. ,,Wij zijn er klaar voor. De hekken staan klaar, evenals de koek en zopie. In onze verbouwde keuken is weer van alles verkrijgbaar.''



Extra spannend

En goed nieuws voor schaatsliefhebbers: de Oudenhoornse club heeft veel minder vorst nodig met de nieuwe baan. ,,Voorheen moest het minimaal dertig graden vriezen. Alle vorst bij elkaar opgeteld uiteraard. Waaronder minimaal drie nachten lang vijf graden vorst. In de nieuwe situatie kunnen we naar verwachting al na in totaal tien graden vorst schaatsen. Waarbij gedurende twee nachten vier graden vorst nodig is. De temperatuur moet dan natuurlijk overdag ook niet boven het vriespunt uitkomen. We verwachten dat het zo kan gaan. Dit alles maakt het voor ons dit jaar extra spannend.''