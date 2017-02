Vrachtwagen met schroeven voor zeeschepen ramt viaduct op A15

Coverband uit Spijkenisse in halve finale 'Clash of the Cover Bands'

11:15 De U2-coverband In the Name of uit Spijkenisse staat zaterdag in de halve finale van 'The Clash of the Cover Bands' in Culemborg. De heren nemen het op tegen 18 andere finalisten in de strijd om de titel van beste coverband van de Benelux.