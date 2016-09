Waardevolle tips over fatale brand Hellevoetsluis

Na de tv-uitzending van Opsporing Verzocht vorige week, zijn vijftien nieuwe tips binnengekomen over de brand in de Gruttostraat in Hellevoetsluis. Daarbij kwam het bejaarde echtpaar Lampers in mei om het leven. Onder de nieuwe tips zijn enkele 'zeer waardevolle', meldt de politie. Wat deze tips inhouden, is niet bekend.