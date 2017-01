'We hebben nu liefde nodig in Hellevoet'

De twee kisten bewegen traag boven de hoofden van de honderden familieleden en vrienden die zijn gekomen om afscheid te nemen. Familieleden van Faichel en zijn oom Shurandley zijn gekleed in het wit. Tijdens de dienst staan ze rond de open kisten. Ze kijken naar de mannen, raken ze even aan. Zeggen soms zachtjes iets, houden elkaar vast. ,,Het is pijnlijk om je zoon, je vader, je kleinkind, je broer en je neef kwijt te raken'', zegt Anthony Wever, pastor van de Destiny Church in Hellevoetsluis. ,,Zeker in een periode dat we het zo nodig hebben dat mannen een voorbeeld zijn voor hun kinderen.'' Faichel was vader van een dochtertje van 3.



,,Ieders dag moet komen'', zegt Faichels nicht Chamba. ,,Maar ik vind die van jou veel te vroeg. En het ergste is dat het bij jou expres was. Ze zijn jaloers dat jij je eigen bedrijf hebt, dat jouw leven op het lijntje ging. Waarom zijn er zoveel slechte mensen op de wereld?''