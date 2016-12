Westvoorne moet toeristenmagneet in winter worden

Speelhal

De recreatieplannen staan in een visie voor de periode tot en met 2030. Daarin wil de gemeente zichzelf nog meer op de kaart zetten als toeristenmagneet. Nu al zijn Rockanje en Oostvoorne in binnen- en buitenland bekend vanwege stranden, duinen én de mogelijkheid te duiken in het Oostvoornse Meer, maar het aantal attracties moet worden uitgebreid.



Want ook het gemeentebestuur weet dat mensen bij het kiezen van een vakantieplek niet alleen kijken naar rust en ruimte, maar ook willen weten voor leuks er allemaal is als het minder weer is. Zo zou een overdekte speelhal voor de kleinkinderen die door hun opa en oma worden meegenomen op vakantie in de winter een pre kunnen zijn.



De gemeente heeft plek voor ondernemers met ideeën die het attractieaanbod rond het Brielse Meer en op de routes naar het strand willen uitbreiden. De wegen tussen de dorpen en de stranden moeten van het gemeentebestuur wel aantrekkelijker worden gemaakt, zodat bezoekers sneller in de dorpen gaan kijken en er met aankopen of door er wat te eten en te drinken de middenstand en de horeca steunen.