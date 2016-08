Wiskundedocent verdacht van ontucht met minderjarigen

Via e-mail of social media zou hij de meisjes, in leeftijd variërend van 12 tot 16 jaar, seksueel getinte berichten hebben gestuurd. Soms haalde hij ze over foto's en filmpjes van zichzelf te sturen waarbij ze seksueel getinte poses aannamen.



W. is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De scholen waar hij heeft gewerkt, hebben ouders en leerlingen ingelicht. Ook benaderde hij meisjes, die hij had leren kennen op een sportschool in Heenvliet.



De man werd in juli ook al aangehouden wegens aanranding. Toen werden zijn laptop en andere gegevensdragers in beslag genomen. Daarin zijn gesprekken en beelden van een aantal meisjes gevonden.



Pas recent hebben de eerste meisjes aangifte gedaan. Politie en Openbaar Ministerie vermoeden dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt. Meisjes die zich herkennen in de berichten kunnen zich melden bij de politie.



Het VAVO in Rotterdam, waar hij nu volwassenen onderwijst, heeft de leerkracht per direct ontslagen. Eerder was er een incident op het Comenius College in Capelle aan den IJssel, waar hij werd ontslagen na sekspraatjes tegen een leerlinge.