Zes zeehonden vrij, maar gelijk alweer drie bassins bezet

VideoZes zeehonden zijn gisteren vrijgelaten op het strand bij beachclub ’t Gorsje op de Brouwersdam bij Ouddorp. De beesten zijn bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam aangesterkt en waren klaar om terug de zee in te gaan. Maar ze lagen amper in het water of hun bassins waren alweer bezet.

Het is knetterdruk, aldus Albert Dijkstra, die de strandingen coördineert bij Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ). ,,We hebben er vandaag alweer twee opgehaald. Eén bij Haamstede, één bij Domburg. En gisteravond nog eentje bij Bloemendaal. De opvang zit ramvol.’’

En niet alleen in Stellendam, vertelt Dijkstra. ,,We doen soms een beroep op Pieterburen, maar die zitten met hetzelfde probleem. Alle zeehondenopvangs zitten vol. In Nederland, in België, tot in Frankrijk toe.’’

Rotjaar

De zeehonden hebben een rotjaar. ,,Ten eerste omdat de longworminfectie heel hardnekkig is. Ze zijn er echt behoorlijk ziek van. Ten tweede vanwege de zware storm van een paar weken geleden, vlák voor de geboortegolf van de grijze pups. We kunnen ze er allemaal bovenop helpen, maar helaas vinden we ze niet allemaal. Daarom zijn we blij met elk beestje dat we kunnen helpen.’’