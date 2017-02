Zieke Rob (76) wilde nog een keer het strand zien

Spruit wilde nog één keer naar het strand. Maar omdat hij aan zijn bed gekluisterd is, was dat lastig te regelen. De Stichting Ambulance Wens, die de wensen van ongeneeslijk zieke mensen vervult, bracht uitkomst.



Het bezoekje aan het strand doet Spruit, bij wie onlangs een hersentumor werd ontdekt, duidelijk goed. ,,Het gaat niet goed met me'', vertelt de oud-voorzitter van de Sterrenwacht in Spijkenisse. Spruit is al lang ziek. Hij had longkanker. ,,Daar zijn we een jaar mee bezig geweest, met bestraling en chemo's'', vertelt zijn vrouw Rika. ,,De longkanker was zo goed als weg, totdat ze onlangs een CTI-scan maakten. Toen hebben ze een hersentumor bij hem ontdekt. Dat was zes weken geleden. Ze willen hem nog wel bestralen, maar hij wil niet meer verder.''



Spruit wilde echter nog wel graag een keertje naar het strand. ,,Wij gingen elke zomer naar Zeeland'', legt zijn echtgenote uit. ,,Dan maakten we van die dagtripjes, bijvoorbeeld naar Veere en Burgh-Haamstede.'' Maar dat kon dus niet meer vanwege zijn gezondheid. Rika is dan ook blij dat een van de laatste wensen van haar man nu toch is vervuld.



Aanspreekbaar

Hoe lang ze nog met Rob heeft, weet ze niet. Haar echtgenoot is nog wel aanspreekbaar. ,,Maar zijn gezondheid gaat met stukken achteruit'', merkt ze.



Maar gisteren was de familie gewoon gezellig samen. Rika en haar kinderen zijn tevreden. Een mooiere dag hadden ze niet kunnen uitkiezen. Twee dagen geleden sneeuwde het nog, maar nu schijnt het zonnetje en is de temperatuur redelijk aangenaam. Ook Spruit geniet van het uitstapje. ,,Wat een mooie dag hé'', zegt hij, uitkijkend over het water.