Het bedrijf heeft inmiddels tien grote familieparken in heel Nederland en op Bonaire. En daar zullen er de komende jaren nog wel meer bijkomen. Maar de directeur/eigenaar van Europarcs is met name gecharmeerd van zijn nieuwste aanwinst op Voorne. ,,Zo’n park als dit, pal in de duinen, waar vind je dat nog?’’ De ligging is in elk geval perfect, in het achterland van Rotterdam en andere grote steden. ,,Mensen willen geen twee of drie uur rijden.’’



Volgens hem hoeft er ook helemaal niet zo veel meer aan het resort te worden gedaan. Poort van Zeeland, zoals De Quack voortaan heet, heeft al een grote in- en outdoor speeltuin, een centraal gebouw met receptie en horeca, een minigolfbaan, een escaperoom en lasergame. Pal achter het resort ligt het strand en in de omgeving kunnen gasten historische steden als Hellevoetsluis en Brielle bezoeken.