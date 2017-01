Zoektocht naar hertje met gebroken poot in duingebied Rockanje

Winnaars Straatprijs: ‘Ik slaap met die cheque onder ’t bed’

2 januari In twee straten in Spijkenisse is het nieuwe jaar geweldig begonnen. Op de Meldedonk mochten deelnemers aan de Postcode Loterij een miljoen euro verdelen en in de Lindenstraat viel de Straatprijs. ,,Ik besef ’t nog steeds niet.’’