Zoektocht voortgezet naar bewijs schietpartij Hellevoetsluis

Niet alleen zijn meerdere sloten gedregd, maar ook werden struiken en bomen langs het water gesnoeid. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de fatale schietpartij aan de Branding, heeft sterke aanwijzingen dat de daders van de schietpartij tijdens hun vlucht hier hun wapen(s) in het water hebben gegooid, vertelde projectleider Ed Hegemans van het regionale rechercheteam van de politie.



Agenten kamden daarom gisteren het hele gebied uit. ,,We hebben op de plaats delict munitie en hulzen gevonden. Voor de vergelijking zou het mooi zijn als we hier ook het wapen vinden. We weten dat hier iemand is uitgestapt en iets in het water heeft gegooid'', aldus Hegemans.



De Rotterdamse politie heeft de hulp ingeroepen van medewerkers van de landelijke politie-eenheid onderwaterzoeking, die gespecialiseerd zijn in dit soort zaken. De agenten zetten speciale magneten in om metalen voorwerpen op te vissen.