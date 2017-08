Poels: Ik hoop op een kansje voor eigen succes

Een wielrenner zonder rugnummer is eigenlijk geen wielrenner. Vraag het Wout Poels, die sinds het voorjaar aan de kant stond met een blessure aan zijn linkerknie. De maanden tussen de Ruta del Sol - zijn laatste wedstrijd in februari - en zijn rentree in Route du Sud - in juni - gingen tergend langzaam voorbij. Vaker dan hem lief was keek Poels naar Netflix. ,,Ging het weer even goed en daarna weer minder. Andere renners zag ik eigenlijk amper. Ik moest er mee dealen, maar gemakkelijk was het niet, want fietsen is op dit moment simpelweg het belangrijkste in mijn leven.’’



Na zijn terugkeer in Route du Sud twee maanden geleden hoopte hij stilletjes op een uitverkiezing voor de Tour, maar Sky durfde het niet aan om Poels mee te nemen in de jacht op de vierde eindzege van Chris Froome. ,,Dus heb ik de Tour van begin tot eind op televisie gevolgd. Leuk en spannend. Je kijkt toch met andere ogen dan tijdens de jaren dat ik er zelf reed. Je vraagt je af: zou ik er daar nog bij hebben gezeten? Had ik nog kunnen helpen? En wat zal de ploeg nu gaan doen?’’



Van een afstandje volgde Poels de discussies rond zijn ploeg, die besloot op de rustdagen geen media toe te laten. ,,Een beetje apart, maar zo hebben ze een mooi dagje vrij gehad. Chris was elke dag druk, dus ik kan het wel snappen dat hij zegt: bekijk het lekker, ik slaap uit en fiets een uurtje. Ik kan me er niet druk om maken en heb ook niet overwogen om te bellen. Zo van: hé jongens wat doen jullie nu, want het Algemeen Dagblad wil langskomen.’’



Waar het de voorgaande jaren Poels was die Froome in de finales bergop bijstond, was die rol in de Tour dit jaar weggelegd voor Mikel Landa. De Spanjaard, die dinsdag zijn handtekening onder een tweejarig contract bij het Spaanse Movistar zette, reed zo sterk dat de vraag zich aandiende of Landa niet voor eigen kansen had moeten gaan. Maar de spelregels binnen Sky zijn simpel, legt Poels uit. ,,Als je in dienst van een kopman rijdt, is er in onze ploeg niet echt een discussie. Ook ik weet dat ik voor Chris moet knechten. Van start tot finish en dan hopen op een kansje voor eigen succes.’’



Het is direct het antwoord op de vraag wat de rol van Poels wordt in de Vuelta, die vandaag start met een bijna 14 kilometer lange ploegentijdrit in Nîmes. ,,Ik ben een soort van back-up-kopman en heb de status van beschermde renner. Als Chris goed rijdt, en er wat minder gewerkt hoeft te worden, kan ik me misschien een beetje sparen. Stel dat het wat minder gaat en we moeten harder vechten voor de eerste plek, dan wordt het anders. Als we vol in de aanval moeten om de anderen kapot te rijden, hebben we alle mannetjes nodig.’’



In Nederland klinkt de roep om Poels voor eigen kansen te laten rijden als ronderenner steeds luider, maar de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik kent zijn plek. ,,Het is alles voor Chris. Dat hoort bij de keuze die je maakt als je voor deze ploeg rijdt. Dan moet je achteraf niet gaan zeuren. Een plan is een plan, daar moet je ook achter blijven staan. Chris kan de dubbel winnen. Vorig jaar was hij heel dichtbij. Wie tweede kan worden, kan ook winnen. Daar komt bij dat er dit jaar ook nog een tijdrit van 40 kilometer in zit.’’



Die tijdrit zou zomaar de sleutel tot zijn eigen succes kunnen zijn. De hoop van Poels is dat Froome in die zestiende etappe voldoende voorsprong kan pakken. Genoeg, zodat Poels daarna wat meer ruimte zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld vier dagen later in etappe 20 met finish op El Angliru, de meest gevreesde beklimming van deze Vuelta.