Agent houdt vrouw onder vuilniswagen 'gezelschap'

Column Hoop & trots

15:56 Het nieuwe jaar is alweer een week op streek. Op de nieuwjaarsrecepties hebben vroede en wat minder vroede vaderen hun wijsheden en voorspellingen over de, aan gratis consumpties nippende, toehoorders uitgestrooid. Er zijn waarschuwingen uitgedeeld, plannen ontvouwd en er is vooral vertrouwen in de toekomst uitgesproken.