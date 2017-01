Alternatief corso naar Maassluis

Dat zegt Remmert Keizer, directeur van GJ Personeelsdiensten uit Monster. Hij heeft daar binnenkort een gesprek over met een paar andere ondernemers. ,,We gaan kijken of we op de zaterdag of misschien de vrijdag van het Meezingspektakel, iets kunnen organiseren richting Maassluis.''



Keizer, sponsor van het evenement via de Vrienden van het Varend Corso én geldschieter van de corsoboot van de dorpskern Monster, vindt het onbegrijpelijk dat de organisatie Maassluis dit jaar links laat liggen. Over twee jaar is Maassluis weer aan de beurt en valt Vlaardingen buiten de boot. ,,Naar Vlaardingen en Maassluis toe, gemeenten die al sinds jaar en dag sponsoren en meevaren, vind ik het eigenlijk onbeschoft'', zegt Keizer. ,,Heel erg onbeschoft zelfs om ze zomaar aan de kant te schuiven omdat Den Haag een keer met 20.000 euro over de brug komt. Het is een besluit van het bestuur waar ik me niet in kan vinden. Wat mij betreft gaan we ook met heel veel Westlanders naar dat Meezing­spektakel in Maassluis op vrijdag, want ik vind dat die mensen, die al jarenlang hun nek uitsteken, niet de dupe mogen worden nu de gemeente Den Haag ineens aan de poorten staat te rammelen.''



Keizer denkt niet aan een flink aantal groots uitgedoste corsoboten, maar een kleinere stoet van vaartuigen. ,,Gewoon, met allemaal leuke bootjes.''



Onbegrijpelijk

Burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland, die het ook betreurt dat Maassluis buiten de boot valt, heeft goede hoop dat de organisatie van het Varend Corso met een nieuw voorstel komt over de route van de stoet. Vorige week werd duidelijk dat Maasland niet meer wordt aangedaan door de schuiten en Schipluiden op zondag voorbij wordt gevaren. Een onbegrijpelijke keuze, zo oordeelde Rodenburg.



,,Het meest zure was toch wel dat een belangrijke gemeenschap als het gaat om de kracht van het corso, Maasland, gewoon uit de route is gelegd", schrijft hij in zijn weekboek. ,,Inmiddels is het gesprek gaande en geef ik de overlegpartners even de tijd om met een nieuw plan te komen. Ik ben hoopvol als het gaat om de uitkomsten van dit overleg."