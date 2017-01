Automobilist klimt uit auto die in de sloot belandde

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 08:00 uur op de Madeweg richting Den Haag. Vermoedelijk belandde de auto in de berm, waardoor de automobilste de macht over het stuur verloor. De auto is tollend in de sloot terechtgekomen en heeft de naastgelegen kassen beschadigd.



De vrouw wist op houtje uit de auto te komen.



De vrouw is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is enige tijd afgesloten geweest.