Bank als dank voor gastvrijheid

Om zijn nek bungelt een zwart touwtje met een houten kruisje. Op zijn voordeur en aan de muren afbeeldingen van de maagd Maria. Het christelijk geloof speelt duidelijk een belangrijke rol in het leven van Shane Johannes Redda (28). Dar geloof was een houvast toen hij in een boot met 150 mensen de Middellandse Zee overstak. "Ik was niet bang", vertelt hij in haperend Nederlands. "Ik keek omhoog. Daar ging ik heen als ik dood zou gaan."



Redda vluchtte in 2011 uit Eritrea. Het land hanteert een strenge dienstplicht, die meer dan tien jaar kan duren. Wie de dienstplicht ontduikt, riskeert celstraf. "Ik zat twee jaar in de gevangenis. Het was moeilijk. Het was veertig graden en we moesten zonder schoenen lopen. We moesten werken, cellen maken van vijftig bij vijftig centimeter. Daar werden ook mensen in opgesloten. Ik zou er niet in passen."



Doodgeschoten

Redda verloor zijn broer. "Ons is niet verteld wat er precies is gebeurd, maar waarschijnlijk is hij doodgeschoten toen hij de grens over wilde steken." Andere broers en zussen slaagden er wel in om weg te komen. Zo heeft hij familie in Australië en Israël. Samen met een broer woont hij in Wateringen. Zijn vader is overleden, zijn moeder woont nog in Eritrea.



Met een vriend vluchtte Redda uit Eritrea. "Daar was geen leven meer voor mij. Ik kon mijn werk niet doen, want ik moest het leger in. Ik had geen toekomst, wilde naar de vrijheid. Naar een land waar ik kon werken en bidden." Via Sudan kwam hij in Libië en per boot belandde hij in Italië. De trein bracht hem naar Nederland.