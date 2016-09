Benefietconcert voor Rockart afgelast

Maandag is de knoop doorgehakt. Voor het benefietfestival genaamd 'Parkroad Cafe XL' waren te weinig kaarten verkocht. 'Ondanks de belangeloze medewerking van zowel de vele musici, vrijwilligers en overige betrokkenen heeft de organisatie van Parkroad Cafe vanwege de tegenvallende kaartverkoop besloten om het festival te annuleren', zo luidt het persbericht. 'De organisatie van het populaire radioprogramma betreurt het gebrek aan belangstellening en biedt haar excuses aan voor het ongemak.'



Jaap Schut, directeur van het museum dat in juni werd getroffen door noodweer en sindsdien is gesloten voor herstel- en verbouwingswerkzaamheden, spreekt van een teleurstelling. ,,Natuurlijk ook voor de initiatiefnemers.''



Het benefiet werd voor Rockart georganiseerd om de kosten van de verbouwing te kunnen drukken. ,,We gaan ruim over de twee ton heen. Een deel daarvan wordt gedekt door de verzekering, maar we hielden stiekem al wel een beetje rekening met de mogelijke opbrengst van het concert. Daar zullen we nu rechtsom of linksom een andere oplossing voor moeten vinden.''



Opening

De opening van het museum, aanstaande zondag, gaat wel gewoon door. Daarbij zal Johan Derksen en gitarist Jan de Hont aanwezig zijn. Het nieuwe boek van De Hont wordt dan onder andere gepresenteerd.



Wie al kaartjes had gekocht voor het benefietconcert kan het geld terugkrijgen. Meer informatie over het retourneren van tickets is te vinden op ticketmaster.nl.