Bestuurder op de vlucht na auto te water

Hulpdiensten spoedden zich naar het ongeluk en brandweerlieden doorzochten de sloot om te kijken of er niemand meer in het water aanwezig was. Daar troffen zij niemand aan.



Volgens omstanders sloeg de bestuurder op de vlucht. Een bergingsbedrijf takelde de auto uit de sloot en voerde die af. De politie onderzoekt het incident.