Blauwe rozen voor treurende agenten

Al 250 beroepen op vloer van On Stage

17 januari Liefst 250 beroepsbeoefenaren zijn dinsdag 7 februari present tijdens de beroepenbeurs Westland On Stage in de atletiekhal van Olympus'70 in Naaldwijk en dat is meer dan in andere jaren. Maar nog altijd ontbreken er beroepen en die zou de organisatie nog graag ingevuld willen zien.