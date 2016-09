Borduren is de rode draad in het leven van Els de Letter

Els de Letter (63) springt op van de eettafel. ,,Oh, deze moet je dan ook echt even zien." Ze loopt naar de zithoek in de woonkamer waar ze een groot deel van haar tassen heeft neergelegd en pakt een exemplaar. "Kijk dit zijn perfecte festivaltassen. Je smartphone, een flesje water, je portemonnee. Het past er allemaal in."



Fan van Vermeer

Sinds kort liggen de zelfgemaakte tassen van De Letter in de winkel van het Vermeer Centrum in Delft. Toen ze de winkel binnenliep, trok het oog van de medewerkster meteen naar haar tas. Zelfgemaakt, van spijkerstof en een borduursel dat Meisje met de parel laat zien. ,,Ik werd uitgenodigd door de directeur en nu hangen er zeven in de winkel."



De Letter is altijd al fan geweest van de schilderstijl van Vermeer. ,,Het is lastig uit te leggen waarom. Misschien omdat hij zo duidelijk schildert. Het Melkmeisje springt er gewoon uit, als je die in het museum bekijkt." De Wateringse struint daarom kringloopwinkels af, speurend naar bestaande borduurwerken gebaseerd op schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar. "Ze zijn zeldzaam want ze worden niet meer gemaakt.



Bovendien zijn er veel andere kunstenaars die met de borduursels werken. Deze zijn veertig, vijftig jaar oud. Van Meisje met de parel heb ik er maar één. Die houd ik zelf. Maar ook vond ik op Marktplaats het Straatje van Vermeer, dat was heel bijzonder. Toen ik daarna in een kringloop nóg een exemplaar vond, was ik heel blij." Gelukkig houdt De Letter met haar man van fietsen. ,,We fietsen van kringloop naar kringloop."



Ongeluk

Ondanks het enthousiasme van de 63-jarige blijft het bij een hobby. ,,Ik creëer graag. Borduren vind ik al leuk sinds mijn vierde. Toen ik twintig jaar geleden een ernstig ongeluk kreeg tijdens het schaatsen heb ik door een whiplash drie jaar lang bijna niets gekund. Op dat moment was borduren een manier van overleven. Toen tien jaar geleden de oudste uit huis ging heb ik mijn naaikamer ingericht en ging ik borduurwerken kopen in de kringloop. Borduren is eigenlijk de rode draad in mijn leven."



De zelfgemaakte tassen van De Letter kosten 34,95 euro.