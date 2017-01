Brandweer kost jaarlijks 69 euro per inwoner

In totaal gaven de gemeenten in de regio Haaglanden 73 miljoen euro uit aan de brandweer. Dit komt neer op een gemiddelde van 69 euro per inwoner, wat 6 euro boven het landelijke gemiddelde van 63 euro ligt. Ten opzichte van het jaar ervoor zijn de uitgaven van de gemeenten in Haaglanden aan de brandweer met 7,6 procent gedaald.



De daling van uitgaven aan de brandweer is een trend die zich op landelijk niveau voordoet. De totale uitgaven van Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald.