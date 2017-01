Broer en zus steunen EU met 'No Nexit'

De stemmen voor en tegen de Brexit waren nog niet eens geteld, of in Nederland klonk de roep om een 'Nexit', een Nederlandse uittreding uit de Europese Unie, ook steeds luider. Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer (15 maart) in aantocht zal dat niet anders zijn, vrezen Jeannette en Pieter den Boer.



Donderslag

Dat de Brexit een feit werd, kwam ook voor hen als donderslag bij heldere hemel. Zij vinden dat een eventuele uittreding van Nederland uit de EU koste wat kost voorkomen moet worden.



De 'No-Nexit-campagne' die zij willen beginnen, moet vooral een specifieke doelgroep bereiken. ,,We richten ons met name op de jongeren", zegt Jeannette den Boer. ,,In Groot-Brittannië zag je dat een groot deel van de jongeren niet ging stemmen en daarna zeer teleurgesteld was over de Brexit. Die silent majority (zwijgende meerderheid, red.) willen we hiermee aanspreken. Wij vinden het belangrijk dat ze hun stem laten horen en niet een ander voor hen laten kiezen."



Trend

Volgens Den Boer hebben jongeren het ook in de Verenigde Staten laten afweten tijdens de afgelopen verkiezingen. ,,Dat lijkt in die zin een trend en daar willen we hier wat aan doen."



Ze hoopt via crowdfunding een bedrag van 50.000 euro bijeen te brengen, waarmee de campagne bekostigd kan worden. Die heeft als doel om jongeren zoveel mogelijk te informeren over de mogelijke gevolgen van het verlaten van de Europese Unie. Een groot deel van de campagne zal zich op social media richten. Daarnaast moeten video's en evenementen jongeren overhalen om op 15 maart naar de stembus te gaan.