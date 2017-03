'Cannabis biedt enorme kansen voor tuinbouw'

Het GroentenFruit Huis, spreekbuis voor handelsbedrijven en telersverenigingen, reageert op het besluit van de Tweede Kamer om de wietteelt in Nederland te legaliseren. De Eerste Kamer moet nog wel een oordeel vellen. ,,Wij vragen aandacht voor de consequenties voor de reguliere teelt'', zegt Ad Klaassen, secretaris van het GroentenFruitHuis. ,,Wij bepleiten dat niet in dezelfde kas reguliere producten én wiet worden geteeld.''



Kansen

Jos van der Knaap, voorzitter van LTO Glaskracht Westland, ziet in de teelt van medicinale cannabis juist grote kansen voor de glastuinbouw. ,,Er is absoluut een markt voor medicinale cannabis'', weet Van der Knaap. ,,Er zijn gewoon heel veel mensen die die olie gebruiken. Ik ben daar groot voorstander van, al moet je dat wel strikt scheiden van de teelt van wiet als drug.''



Wietteelt is een gevoelig onderwerp binnen LTO, belangenbehartiger van de tuinders, beseft Van der Knaap. ,,Als je praat over cannabis dan praat je ook over wiet, drugs en volksgezondheid. Het standpunt van LTO is dat we het niet gaan promoten. Het is nog steeds illegaal en daar werken wij niet aan mee.''



Scheiding

Volgens Ad Klaassen moet er om verschillende redenen een strikte scheiding zijn van de teelt van wiet en van producten als tomaten en komkommers. ,,Bijvoorbeeld vanwege ziektes die kunnen overslaan'', zegt hij. ,,En het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan bij de ene teelt anders zijn dan bij de andere en daar kun je schade van ondervinden.''



Een derde reden om de reguliere teelt en wietteelt te scheiden is het risico voor het imago van de tuinbouw. Consumenten en retailers kunnen immers grote bezwaren hebben als de teelt van gezonde groenten en fruit in dezelfde omgeving plaatsvindt dan waarin wiet wordt geteeld. Klaassen: ,,We willen niet dat onze producten gelinkt worden aan wiet. Daar willen we écht voor waken.''