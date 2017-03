Chauffeur uren bekneld na ongeluk op Duitse snelweg

's-Gravenzander overleden door beknelling op werk

17:02 Een 20-jarige ’s-Gravenzander is vandaag bij een bedrijfsongeval aan de Kanaalweg in De Lier om het leven gekomen. De man raakte vanochtend bij zijn werkzaamheden bekneld, waarna de hulpdiensten werden opgeroepen. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later is overleden.