De frikandelvlaai, het frikandelbroodje 2.0

In de taart worden maar liefst tien frikandellen, curry en uitjes verpakt in een jasje van bladerdeeg. ,,Het is dus eigenlijk net een frikandel-speciaal'', legt Linda Vreugdenhil namens de bakkerij uit.



Ze vertelt dat het idee afkomstig is van een klant van de bakkerij. De man vroeg in de winkel of er een frikandeltaart gemaakt kon worden omdat een bekende van hem, die gek is op frikandellen, vijftig jaar werd.



,,Bakkerij Vreugdenhil zou bakkerij Vreugdenhil niet zijn als we op dit verzoek 'nee' zouden verkopen'', aldus Vreugdenhil. Daarom gingen de bakkers aan de slag en kon de man zijn bekende afgelopen zaterdag met de taart verrassen.