'Drempels in een steeg, is dat een vroege 1 april-grap?'

Dolblij waren de omwonenden van het speeltuintje aan de Nachtegaalstraat in Honselersdijk. Eindelijk zouden er maatregelen worden getroffen tegen racende scooters in de naastgelegen steeg. Maar de twee minuscule drempeltjes die ze kregen, strookten niet met de oplossing waarop zo vurig was gehoopt.



Ook Stephan Gardien kon zijn ogen niet geloven toen hij onlangs na zijn werk thuiskwam. ,,Ik zag stratenmakers bezig en dacht meteen: wat is dat nou jôh?'', zegt de Honselersdijker lachend over de twee aangebrachte hobbeltjes. ,,Ze gaan hier het tegenovergestelde mee bereiken van wat ze willen, want voor kinderen is dit alleen maar leuk. Die trekken het gas van hun scooter nog even verder open en kijken hoe hoog ze kunnen komen. Misschien wil de gemeente de indruk geven dat ze er toch iets aan doen, maar dit is natuurlijk niet de oplossing. Ik kan me ook niet voorstellen dat je als verantwoordelijk wethouder zegt dat dit een goed idee is.''



Maar wethouder Bram Meijer begrijpt niets van de kritiek op de drempeltjes. Hij was bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Woningcorporatie Vestia is bij de zoektocht naar een oplossing betrokken geweest. Net als trouwens de plaatselijke klankbordgroep Veiligheidskring. En ook uiteraard de bewoners zelf: ,,Zij kwamen zelf met klachten dat er in die achtergangetjes met scooters wordt gereden. Met die bewoners is dit eruit gekomen.''