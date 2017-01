Een krans is een vrouwending

Wow-entree

Marja Grootenboer is dé kransenspecialist van onze regio. ,,Iedere krans heeft een basis. Die kun je kant-en-klaar van ijzerdraad of stro kopen, maar je kunt hem ook eenvoudig zelf maken van wat takken.'' Zelf gebruikt ze daar eigen druiventakken voor, maar met alle pas gesnoeide, buigzame takken kun je een cirkel maken die je sluit met ijzerdraad of een touwtje. Klimopbladeren, lauriertakken of alles wat je maar bedenken kunt, steek je hierin en zet je vast met bloemendraad of gewoon dun ijzerdraad.



Marja maakt veel kransen in opdracht. Ze heeft grote ervaring in het stileren van een basis-voordeur tot een wow-entree. Haar belangrijkste tip is dat een deurkrans best iets groter mag zijn dan je eigenlijk van plan was. ,,Hoe royaler, hoe mooier.''



Schutting

Rondkijkend op haar bedrijf tel ik minstens dertig kransen. ,,Toch vroeg m'n moeder vanmorgen waar die ene krans met eucalyptusbladeren nou was gebleven. Vrouwen hechten zich nou eenmaal aan hun krans en hebben soms moeite hem na een paar maanden weer weg te doen. Hang hem eerst een tijdje aan de schutting, adviseer ik dan. Dat is vlakbij de groenbak waar hij uiteindelijk in moet.''



Ook over de ophanging heeft Marja een advies. De beste plek voor de haak waar de krans aan komt te hangen blijkt, heel verrassend, aan de binnenkant van de voordeur te zijn. ,,Dan moet je lint of draad wat langer zijn, maar de kans dat de krans van de haak gestolen wordt is dan toch iets minder groot. Je gelooft het niet, maar het gebeurt'', zegt Marja als ik haar ietwat ongelovig aankijk.