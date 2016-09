Een tikkie jaloers op het Varend Corso

Voor het eerst is de Nationale Zomerbloemententoonstelling niet in het weekend van de Naaldwijkse feestweek. "In eerste instantie was het toevallig zo dat de tentoonstelling samenviel met de Naaldwijkse feestweek, maar uiteindelijk groeide het zo dat het leek alsof we er een onderdeel van waren," zegt Anneke Duyvesteijn, die de PR van de Zomerbloemententoonstelling op zich neemt.



De verschuiving naar dit weekend, toevalligerwijs ook het weekend van Open Monumentendag, heeft volgens haar niets te maken met dat ze meer bezoekers willen trekken. "Wel spreken we graag een breder publiek aan. Zo hebben we, doordat we nu wat later in het jaar zitten, een samenwerking kunnen opzetten met MBO Westland. Er zijn leerlingen betrokken die een pop-up store hebben opgezet in de kerk. We hopen via hen, doordat ze bijvoorbeeld berichtjes delen op sociale media als Facebook, meer jongeren te bereiken."



Om de jeugd tijdens de tentoonstelling de kerk aan het Wilhelminaplein in te krijgen, heeft Duyvesteijn bijzondere maatregelen overwogen. "Ik heb er zelfs aan gedacht om hier een pokémon neer te zetten," zegt ze lachend. Via het spelletje Pokémon Go, populair bij jongeren, zouden jongen mensen zo in ieder geval bij de kerk terechtkomen. "Maar dat wil je ook niet. Ik heb liever mensen die echt geïnteresseerd zijn in onze tentoonstelling."



Nationaal

Duyvesteijn kijkt soms jaloers naar de aandacht die het Varend Corso soms krijgt. "Ik gun ze alle aandacht. Maar de Nationale Zomerbloemententoonstelling is ook gewoon een nationaal evenement. Het corso krijgt alle aandacht, maar wij zijn hier ook mee bezig vanaf januari."



De expositie heeft dit jaar als thema 'Hollands Glorie'. Bezoekers zullen dan ook vooral de kleuren rood, wit en blauw tegenkomen. Hoofdarrangeur is net als andere jaren Fred Zuidgeest, van Zuidkoop Natural Projects.



Daarnaast zijn er honderd vrijwilligers actief. "Daarom is het ook belangrijk dat we jongeren trekken. We zijn afhankelijk van vrijwilligers, maar het zo ook fijn zijn als er nieuwe aanwas komt."