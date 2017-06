Een voortvarend chauffeur

Rob van der Zwan (4 februari 1958 - 10 mei 2017) is oprichter van een transportbedrijf. Zijn vrachtwagens rijden door heel Europa met een zwaan op de zijkant. Een logo dat lang geleden al op de boeg van het 'bommetje' van zijn grootvader stond geschilderd in de tijd dat deze vissersboten op het strand werden getrokken omdat er nog geen haven was.

Dik boek

R.v.d.Zwan Transport is een modern bedrijf waar alles geautomatiseerd is. Rob hield echter alle planningen nog trouw met de hand bij in een groot, dik boek dat hij thuis op de keukentafel legde. Aan dezelfde tafel vonden ook alle directievergaderingen plaats. Er was geen besluit dat niet in overleg met het thuisfront werd genomen. In het begin besprak Rob alles met zijn vrouw, die de administratie voor haar rekening nam. Daarna ook met zijn zonen, die alle drie in de zaak kwamen.

Rob had als jongen voor elektricien geleerd op de Radio- en Televisieschool aan de Laan van Meerdervoort. Hij installeerde menige dakantenne. Maar als het even kon, hielp hij zijn vader, die vrachtwagenchauffeur was, met het laden en lossen van zijn vracht. Rob kon niet wachten tot hij achttien was en zelf chauffeur kon worden.

Zijn eerste rit was voor Disko Transport. Een Westlands bedrijf dat ook zijn eerste opdrachtgever werd, toen hij zelf een wagen kocht en als zelfstandig chauffeur de weg op ging.

Voortvarend

Zijn vrouw ontmoette Rob in een café, Willy's, op Scheveningen. ,,Wat doe je morgen?", had hij haar op de man af gevraagd. Haar antwoord: ,,Dan ga ik naar de kerk'', schrok hem niet af. Rob ging zelfs mee en besloot na de kerkgang meteen door te lopen naar zijn moeder en schoonmoeder om de zaak te beklinken. Rob was van nature nogal voortvarend.

Ook in zijn werk. Als chauffeur had hij het goed. En hoewel zijn vrouw wakker kon liggen van de aanschaf van zijn allereerste vrachtwagen wist Rob wat hij wilde. Zelfstandig zijn en ondernemen. R.v.d.Zwan Transport groeide uit van een bedrijfje waar de rekeningen alleen konden worden getypt als de kinderen in bad zaten (omdat de kamer anders te klein was), naar een modern familiebedrijf met een gevarieerd wagenpark dat groente, fruit, bloemen en planten vervoert naar het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland en Nederland.

Rob verhuisde met zijn gezin van Den Haag naar Honselersdijk. De overgang van stad naar dorp leek even scheef te gaan toen in de eerste week zijn kinderen bij de buren alle bloemen uit de voortuin haalden. Spoorslags werden de jongens teruggestuurd om hun excuses te maken. Buurman Onings zou een hechte vriend en goede klant worden.

Zonen

R.vd.Zwan Transport werd groot, te groot voor Rob om het alleen te leiden. Dat zijn zonen aan boord kwamen, maakte hem niet alleen apentrots maar ook een stuk meer ontspannen. Met plezier zag Rob dat hij het bedrijf met een gerust hart kon doorgeven.

Rob van der Zwan overleed na een ondernemend leven en een zeer kort ziekbed, thuis op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker.