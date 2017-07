Eigenaar van loods met 1200 hennepplanten hoort straf

Veilingroute afgesloten voor zoekactie naar persoon te water

16:31 De Veilingroute, de N222, is ter hoogte van Kwintsheul afgesloten in verband met een zoekactie naar een persoon die te water zou zijn geraakt. Duikteams van de brandweer hebben het hele gebied doorzocht, waarbij niemand aangetroffen is. De zoekactie is inmiddels gestaakt en de Veilingroute wordt zo snel mogelijk weer vrijgegeven.