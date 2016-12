Enorm filiaal bouwmarkt Hornbach mag er komen

De nieuwe megabouwmarkt moet komen op een lap grond langs de A13, bij de afslag Delft-Noord. Daar wil Hornbach een nieuw filiaal bouwen met 10.000 vierkante meter bouwmarkt, ruim 5.000 vierkante meter tuincentrum én een drive-in van circa 2.500 vierkante meter. Daar kun je met auto-met-aanhanger of een busje naar binnen rijden om grote of zware spullen direct in te laden, zonder dat je die eerst met een winkelwagen naar de auto moet brengen.



Vergunning

Praxis voerde aan dat Hornbach geen vergunning had mogen krijgen voor de nieuwe vestiging. De Raad van State was het hier niet mee eens.