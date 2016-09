Er zit weer geld in de gemeentekassen in de regio

De blijde boodschap klinkt dezer dagen niet alleen in de Ridderzaal. Ook op lokaal niveau gaat het steeds beter met de overheidsfinanciën. Na jaren van bezuinigen en de economische crisis kan er in de regio Den Haag weer geld worden uitgegeven.



Investeren

In Zoetermeer gebeurt dat sinds begin dit jaar. Het stadsbestuur zag eind 2015 kans om voor de komende vier jaar dertig miljoen euro uit de gemeentekas te halen om die in de stad te investeren (veiligheid, armoede, onderhoud). En nauwelijks een paar maanden later kwam daar nog een extra investering bij van elf miljoen voor de komende drie jaar.



De gemeente Den Haag heeft het lek al iets langer boven. Na zware bezuinigingsrondes erfde het nieuwe stadsbestuur in 2014 een volle portemonnee. Honderden miljoenen spendeerde ze om rijksbezuinigingen op te vangen en om de economie aan te jagen.



Gunstig

En ook de Haagse begroting voor 2017 zit prettig in elkaar. Door opnieuw de reservepotjes leeg te schrapen, kan Den Haag opnieuw 50 miljoen steken in de stad en de economie.



De Zoetermeerse begroting voor komend jaar laat nog heel even op zich wachten, net als de Westlandse. Maar de voortekenen zijn gunstig. ,,Het gaat hier hartstikke goed'', zegt bijvoorbeeld financieel wethouder Peter Ouwendijk van Westland. ,,Overal wordt gebouwd, overal neemt de bedrijvigheid toe. Dat is prima, ook voor de gemeentekas.''



Ja, zelfs Delft ziet licht aan het einde van de tunnel. Na het bijna-bankroet hoeft er nu niet langer bezuinigd te worden.