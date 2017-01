Export fruit stijgt door populariteit avocado

De import van verse groenten en fruit steeg in 2016 met 9 procent tot 5,7 miljard euro. ,,Die stijging komt met name door de toegenomen vraag naar exotisch fruit en citrusvruchten", legt cijferman Wilco van den Berg van GroentenFruit Huis uit. Ook de export ging omhoog: met 10 procent tot 8,8 miljard.



,,Nederland is een belangrijk doorgeefluik," gaat Van den Berg verder. ,,We exporteren steeds meer 'exoten' naar andere Europese landen waar de vraag naar dit soort fruit - net als in Nederland - flink is toegenomen. Duitsland blijft met een aandeel van 37 procent de grootste afzetmarkt."



Wie de toegenomen populariteit van 'exoten' ook merkt, is Nature's Pride, im- en exporteur van tropische groenten en fruit in Maasdijk. ,,Mensen reizen steeds meer de wereld rond en komen in aanraking met producten zoals mango en papaja die ze hier ook willen eten", verklaart Jan-Willem Verloop van Nature's Pride de toegenomen vraag.



Volgens Martijn de Graaf, directeur van 'exotenspecialist' Yex uit Poeldijk, speelt vooral de gezondheidstrend mee. ,,Mensen eten meer groente en fruit en zijn het 'gewone' assortiment na een poosje zat. Dankzij goede marketing worden andere producten ook steeds bekender: passievruchten bijvoorbeeld. Een paar jaar geleden zag je niemand zo'n vrucht op kantoor doorsnijden en uitlepelen."



Avocado's

De sterkste stijger in het assortiment is duidelijk de avocado. ,,Wereldwijd neemt de consumptie van deze vrucht sterk toe. We praten over een verschil van 30 procent in vergelijking met 2015", aldus Van den Berg. ,,Het is een gezond en veelzijdig product", verklaart Verloop de enorme vraag naar de groene alleskunner. ,,Op de vele foodblogs zie je avocado's ook vaak voorbijkomen."



Daarnaast steeg de totale exportwaarde van groente en fruit óók dankzij de romige vrucht. Van den Berg: ,,In Zuid-Amerika zorgde een klimaatverandering er vorig jaar voor dat de avocadoproductie iets afnam en de prijs steeg."



Hoewel de prijs dit jaar weer zal dalen, voorziet het GroenenFruit Huis dat de vraag naar exotsich fruit wél doorzet. ,,We verwachten niet dat dit stil komt te liggen. We zien eerder dat deze producten verder stijgen."