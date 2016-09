Filmopnames homohuwelijk mogen niet in katholieke kerk

De filmopnames van Waves of Hope moesten op het laatste moment verplaatst worden toen het kerkbestuur ter ore kwam dat het niet om huwelijk tussen een man en een vrouw ging, maar om een homohuwelijk. ,,Wij waren benaderd over of ze de kerk mochten gebruiken voor een trouwscene," zegt parochiebestuurslid Bert Hartveld. ,,Het werd ons pas duidelijk dat het om een homohuwelijk ging, toen er in een plaatselijke krant een figurantenoproep stond voor een 'm/m'-huwelijk. Het overkoepelende gezag van de katholieke kerk is daar geen voorstander van en geeft daar geen toestemming voor. Of het nu in het echt is of in een filmscène."



Onvoorstelbaar

Regisseur Theodor van der Lans vindt het besluit onvoorstelbaar. ,,Dit zijn middeleeuwse praktijken. Die oproep in de Monsterse Courant heeft kennelijk voor reuring gezorgd in het dorp en toen heeft het bestuur de toestemming ingetrokken. Deze reactie hadden we niet verwacht. Dit vind ik ongehoord."



Hartveld laat weten dat hij het jammer vindt dat er niet vanaf het begin open kaart is gespeeld. "Als meteen was gezegd dat het om een homohuwelijk ging, hadden we dit met het parochiebestuur kunnen bespreken. Dit is onder valse voorwendselen afgesproken. Dat was tegen het zere been van het bestuur."



Inmiddels is er wel een nieuwe locatie gevonden. Via bestuurslid Hartveld is geregeld dat de filmcrew morgen terecht kan in de hervormde Oude Kerk in het naastgelegen dorp Naaldwijk. ,,Deze kerk in Naaldwijk voelt als een warm bad, na de koude douche die we in Monster hebben gekregen," zegt Van der Lans.