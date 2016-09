'Geloof werkt best binnen een groep'

Uitslapen

De actie toont echter dat de missio­nair pionier niet conventioneel denkt. ,,Ik stel mij de vraag hoe het leven van mensen onder de 35 eruit ziet'', zegt Westerbeek. ,,Misschien dat zij op zondagochtend uitslapen of gaan sporten. Dat moet je met rust laten. Ik kan wel zelf iets verzinnen, maar dat is nooit zo goed als waar de mensen zelf mee komen.''



De begeleiding van de zoektocht naar nieuwe manieren om jongeren bij de kerk te betrekken komt voor rekening van verschillende geloofsstromen, protestant, katholiek en evangelisch. ,,Het geloof komt het best tot zijn recht binnen een gemeenschap. Dat kan ook een groep van bijvoorbeeld twintig jonge mensen zijn, die bij elkaar komen. Ik ben op zoek naar mensen met goede ideeën. In het najaar houden wij een gespreksmeeting.''



,,Er zijn in Nederland veel kerken, die het hoofd boven water proberen te houden of al bezig zijn met sluiting. Zij zijn bezig met overleven en het bewaren wat er is. Aan de andere kant zijn er de nieuwe missionaire initiatieven. Dat is de laatste jaren steeds meer gaan leven. Denk aan de kliederkerk waar ouders met kinderen op vrolijke en creatieve wijze in de kerk zijn. Denk aan groepen, die met elkaar in gesprek gaan of gewoon lekker gaan sporten.''