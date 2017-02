Gestolen aangepaste fiets terug door Facebook

Hij deed aangifte bij de politie en besloot bovendien via Facebook een oproep te plaatsen. En dat had effect: het bericht werd meer dan 4000 keer gedeeld door mensen uit heel Nederland.



Die berichten bereikten ook enkele Delftenaren bij wie plotseling een lampje ging branden. ,,Zij hadden de fiets in hun buurt zien staan en belden de politie. Na kort onderzoek werd de fiets aangetroffen", schrijft de politie op Facebook.



Goed nieuws

Vanochtend kwamen agenten met het goede nieuws én de fiets aan de deur bij Nick. ,,Ik ben natuurlijk hartstikke blij", vertelt de ICT-student. ,,Hij bleek in een kelderbox te staan in Delft. Helaas is hij er niet schadevrij van af gekomen. Er hang nog een heel groot slot omheen, zo'n duur kettingslot en het contactslot van de accu is eraf gesloopt."



Nick zal dus eerst nog even langs de fietsenmaker moeten gaan voordat hij er zijn dagelijkse rit naar Delft weer mee kan maken. ,,Ik bedank iedereen die het bericht gedeeld heeft." Dat het bericht massaal gedeeld werd, was voor Nick geen verrassing. ,,Als ik eerlijk ben, had ik het wel verwacht. Het komt wel vaker voor dat dingen veel gedeeld worden en dat het dan een vlucht neemt."