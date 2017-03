'Groen hipper dan ooit'

Doe-het-zelf

Maar hoe en waar kunnen we al die mooie planten het beste in huis zetten? ,,Als hangplant, bijvoorbeeld in een macramé-hanger of in een hangpot. Dat is weer helemaal van nu", weet Edwin van der Eijk van VDE Plant. ,,Maar ze staan ook goed in houten sinaasappelkistjes aan de muur, of op hoge poten en achter glas. Je kan planten in de woonkamer kwijt, maar ook in de keuken en zelfs in de badkamer.''



Daarnaast worden planten steeds meer verheven tot ware kunstwerkjes. Van der Eijk: ,,Wij bieden bijvoorbeeld planten in een glazen pot aan, die zichzelf in leven houden. Met een lampje erin. Alles wat je moet doen is twee keer per jaar een klein beetje water toevoegen. Moet lukken toch? Ook stoppen we koffieplantjes in een weckpot. Daar heb je dan jaren geen omkijken naar. En een andere trend is planten met wortel en al neerzetten. Mensen hoeven ze niet eens bij ons te kopen, maar we hopen hen wel te inspireren tot een mooi do-it-yourself-projectje. Het is heel eenvoudig: plant uit de tuin halen, wortels afspoelen en het geheel in een glazen pot doen."