Halsband van de hond matcht met armband van het baasje

De drie studenten van Lentiz maken furore met het verkopen van speciale hondenhalsbanden via hun bedrijf The Collar Company. De halsbanden voor de viervoeters hebben verwisselbare sierstenen en zakdoeken: de Easy Switch Collar. Lindy Steenks, Stacey Wijlemans en Desiree Meershoek zijn het bedrijf gestart in het kader van hun opleiding dierverzorging.



Steenks kwam op het idee, omdat haar hond Bug een halsband had met een zakdoek. ,,Die was na een wandeling vies, maar kon niet van de halsband af om te worden gewassen. Dus moest de hele halsband worden gewassen, waardoor deze kans liep stuk te gaan. Daarom bedacht ik dat het handig is als je de zakdoek van de halsband kunt scheiden."



De zelfgemaakte zwarte halsband is te verkrijgen in vijf verschillende maten. De kosten variëren van 12,50 tot 25 euro. De halsband komt met verwisselbare zakdoeken en drukknoopjes met gekleurde steentjes, hondenpootjes of roosjes, de variaties zijn oneindig. Meershoek: ,,Het zijn dezelfde drukknoopjes en steentjes als bij de populaire armbanden die je overal ziet. De halsband van de hond kan dus matchen met de armband van de baas."



Hoewel het een schoolproject is, pakken de meiden het professioneel aan met een website en een strakke taakverdeling. Zo is Steenks de directeur van het bedrijf, heeft ­Meershoek het personeelsbeleid op poten gezet en verzorgt Wijlemans de financiën. Het bedrijf heeft zelfs aandeelhouders. ,,Om te kunnen starten, moesten we aandelen verkopen", vertelt Meershoek. ,,Dus zijn onze ouders nu aandeelhouders." Van dat geld hebben ze de benodigdheden, zoals halsbanden en zakdoeken, gekocht waarna het bedrijf een feit was.



De ouders kochten niet alleen aandelen, maar reiken ook de helpende hand. ,,Ze helpen waar nodig", vertelt Steenks. ,,Samen met mijn moeder maak ik de zakdoekjes." ,,We krijgen alleen maar positieve reacties", vult Meershoek aan. ,,Vooral van mensen die geen hond hebben", vervolgt ze lachend. ,,Maar ook hondeneigenaren zijn enthousiast, hoor."



Ondanks dat er drie 'kapiteins' aan het roer staan, hebben de vriendinnen nog geen ruzies gehad. Meershoek: ,, Aan het einde van vorig studiejaar hebben we groepjes gemaakt en kwamen we bij elkaar. Alles verloopt vlekkeloos en we hebben nog geen problemen gehad."